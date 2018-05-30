Он проведет в колонии строгого режима 12,5 лет

Он проведет в колонии строгого режима 12,5 летВ Гороховце к 12,5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал свою 8-летнюю дочь и её подругу.Инцидент произошел весной прошлого года. Отец изнасиловал свою дочь и заснял все на видео. Он собирался выложить кадры в интернет. После в городском парке злоумышленник изнасиловал подругу своего ребенка.Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, считая, что мужчина не планировал изготавливать порнографию. Также он просил учесть положительные характеристики жителя Гороховца и назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей. Однако судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда приговор признала законным и обоснованным, оставив жалобу без удовлетворения.