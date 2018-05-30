В столице Украины застрелен российский журналист, ветеран двух чеченских кампаний Аркадия Бабченко. Последнее время он работал на местном телеканале ATR.

Убийство было совершено вечером в Днепровском районе Киева, где на Никольско-Слободской улице жили Аркадий Бабченко и его жена. Супруга и сообщила о случившемся в полицию. По ее словам, муж пошел в магазин за продуктами. Убийца поджидал его в подъезде и дважды выстрелил ему в спину из пистолета (по другим сообщениям, в журналиста выстрелили три или четыре раза.— “Ъ”). Аркадий Бабченко скончался в скорой, которая везла его в больницу.Полиция Украины в качестве приоритетной версии рассматривает профессиональную деятельность журналиста. Еще одна версия — его гражданская позиция. Очевидно, что одной из версий будут действия российских спецслужб,— заявил народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко. Также полиция сообщила, что у стрелявшего мог быть сообщник. Составлен фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко: это мужчина 40-45 лет с седой бородой в темно-синей бейсболке.Последнюю запись в Facebook журналист сделал утром 29 мая. Этот день он считал своим вторым днем рождения: четыре года назад его не взяли на борт вертолета с генералом Сергеем Кульчицким, который был сбит возле Славянска.Как сообщил телеканал Hromadske со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в день убийства Аркадия Бабченко полиция изъяла видео с камер дома, где он жил. По словам источника, это произошло примерно в пять утра, причины проведения следственных действий неизвестны.