Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ нарушителям может грозить как крупный штраф, так и реальное лишение свободы.

Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены уголовные дела в отношении водителей, задержанных за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантами уголовных дел стали 38-летний житель Подмосковья и 31-летний житель Кольчугинского района.Ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за аналогичные правонарушения, водители, не сделав должных выводов, вновь сели за руль автомобиля, употребив перед поездкой спиртное. Автолюбители были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД Кольчугинского ОМВД в начале мая текущего года на территории города Кольчугино.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) им может грозить как крупный штраф, так и реальное лишение свободы.