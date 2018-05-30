На юго-востоке Москвы в Печатниках горит склад с макулатурой. Огонь охватил площадь более сотни квадратных метров. Есть угроза перехода огня на соседние здания. К пожару отправлен пожарный поезд и дополнительные пожарно-спасательные подразделения.
На юго-востоке Москвы в Печатниках горит склад с макулатурой. Огонь охватил площадь более сотни квадратных метров. Есть угроза перехода огня на соседние здания. К пожару отправлен пожарный поезд и дополнительные пожарно-спасательные подразделения.
Складированная макулатура горит на открытой площадке на Южнопортовой улице, 27, уточняет ТАСС.
Очевидцы прислали видео пожара на сайт "Мобильный репортер".