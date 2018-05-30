Скандально известная Диана Шурыгина вызвала на детектор лжи своего мужа Андрея Шлягина. Она хочет выяснить, действительно ли тот изменяет ей.

Скандально известная ДианаШурыгина вызвала на детектор лжи своего мужа Андрея Шлягина. Она хочет выяснить,действительно ли тот изменяет ей.Диана принесла редакторамшоу "На самом деле" Первого канала фотографии компрометирующие ее супруга. Наснимках мужчина целует и обнимает незнакомку. Прямо в студии она попросилаобъяснений у своего благоверного.Андрей,увидев компромат, принялся доказывать присутствующим, что это не его изображения.По словам Шлягина, у него нет таких кроссовок, как у юноши на снимке, да и с девушкойон не знаком. Даже когда полиграф показал, что муж Шурыгиной что-то скрывает,он продолжил отрицать свою неверность.Против Шлягинаоказалась и мать Дианы Наталья Шурыгина. Женщина заявила, что была изначальнопротив брака дочери, так как ее Андрей неизлечимый бабник. "Как Дианкатолько отвлекается от него, он сразу старается либо залезть в телефон, или с кем-топереписывается, или зайдет в туалет с кем-то поговорить", – развила свою мысльШурыгина-старшая.ПодругаДианы Екатерина Лукоянчикова тоже не верит в верность Шлягина. Она призналасьприсутствующим, что своими глазами видела, как Андрей миловался в машине ккакой-то девушкой.Мужчина пояснил,мол, это просто коллега, которую он по-товарищески подвез. Но Шурыгина его ужене слышала. В порыве ярости она вскочила со своего места и принялась срывать ссебя датчики полиграфа. Путаясь в проводах, девушка металась по съемочнойплощадке. Успокаивать задыхающуюся от слез барышню пришлось матери.Придя всебя, Диана прошла тестирование на детекторе лжи. Выяснилось, что она любит своегомужа и всегда была верна ему, однако она не прочь услышать комплимент-другой отпостороннего мужчины и с удовольствием флиртует с незнакомцами.Следующим навопросы отвечал Андрей. Он заявил, что не изменял супруге и испытывает к нейсильные чувства. Полиграфолог подтвердил правдивость слов мужчины.Диана быласчастлива узнать, что муж честен с ней, барышня решила извиниться перед благоверным."Мне стыдно, что я перегнула палку с подозрениями. Нужно было сразу тебеповерить", – утирая слезы пролепетала Шурыгина и побежала целовать своеголюбимого."Это ужепатология", – отметил присутствующий в студии психолог Ольга Сердобова.Эксперт добавил, что Шурыгина находится в очень плохом психологическомсостоянии. Сердобова порекомендовала Шурыгиной пройти у психотерапевта курслечения от безумной ревности.