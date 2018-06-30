Международная федерация футбола (ФИФА) назначила судью из Нидерландов Бьорна Кейперса на встречу 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Матч состоится 1 июля в Лужниках и начнется в 17:00 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила судью из Нидерландов Бьорна Кейперса на встречу 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Матч состоится 1 июля в "Лужниках" и начнется в 17:00 по московскому времени.Помогать Кейперсу будут его соотечественники – лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным арбитром этой встречи стал француз Клеман Тюрпен.Напомним, что испанцы заняли в своей группе первое место, обойдя португальцев, иранцев и марокканцев. Россияне вышли в плей-офф турнира со второго места, обойдя сборные Египта и Саудовской Аравии, но пропустив вперед себя команду из Уругвая.