Как изменить менталитет работодателей, для которых сотрудник в возрасте 45+ – неэффективен? Что думают о повышении пенсионного возраста люди, которые добровольно продолжают работать даже в 90, и насколько реально вырастут пенсии? Разговор с экспертами – в программе Андрей Малахов. Прямой эфир.

В программе "Прямой эфир" собрались эксперты и люди предпенсионного возраста, которые более всего переживают из-за предстоящих изменений. Так, 53-летняя медсестра Людмила Огороднова говорит, что будет рада работать и после 55-ти, но опасается, что ее попросят освободить место для молодой выпускницы медучилища.Есть ли у таких людей гарантии, что их не лишат работы по специальности, не предложат перейти в нянечки или же не уволят совсем? Ведь в таком случае они могут остаться и без работы, и без пенсии."Анкеты, где указан возраст "45+", работодатели даже не читают", – уверен гость программы — режиссер Виктор Мережко.Писательница Мария Арбатова тоже замечает, что даже сейчас, еще до вступления нового закона в силу, у уволенных с работы — "пожилое женское лицо".Однако статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заверяет: у правительства уже есть программы обеспечения работой лиц предпенсионного возраста. А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напоминает, что у медиков, как Огороднова, и педагогов есть "подушка" – пенсия по выслуге.Однако депутаты, обсуждая этот закон, ждут от Минтруда гарантий, что в любой профессии достижение определенного возраста не станет причиной для дискриминации в трудоустройстве.Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, со своей стороны, успокаивает врачей, учителей, соцработников и работников культур. По ее словам, для них гарантии занятости обусловлены естественно – дефицитом кадров в этих сферах.Не боятся за свои рабочие места и люди уникальных профессий. Например, на Жостовской фабрике декоративной росписи работники трудятся до 80 лет.Впрочем, в отличие от тех, кто рвется работать, есть и те, кто рассчитывал, что уже через год будет вести размеренную жизнь пенсионера, но теперь будет вынужден ждать еще год или больше. Как, например, актер Владимир Стержаков.Мужчин, рожденных, как и он, в 1959 году, пенсионная реформа затронет первыми: им придется работать на год больше прежнего. И им придется подождать, прежде чем начать гулять с собачкой и спокойно "окучивать грядки" в дни, которые прежде были для них рабочими.Так все-таки: как изменить менталитет работодателей, для которых сотрудник "45+" – "неэффективен"? Что думают о повышении пенсионного возраста люди, которые добровольно продолжают работать и в 70, и даже в 90? Как бороться со "сверхсмертностью" мужчин, многие из которых просто не доживают в России даже до нынешнего пенсионного возраста, и достигнет ли когда-нибудь размер пенсия 40 процентов от индивидуального заработка?Разговор с экспертами на эту животрепещущую тему – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".