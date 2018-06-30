Вооруженные силы Венгрии заказали у компании Airbus партию из 20 многоцелевых боевых вертолетов H145M. Они должны сменить в войсках уже устаревшие Ми-8, произведенные еще в Советском Союзе.

Вооруженные силы Венгрии заказали у компании Airbus партию из 20 многоцелевых боевых вертолетов H145M. Они должны сменить в войсках уже устаревшие Ми-8, произведенные еще в Советском Союзе, сообщает агентство ТАСС.Как утверждает Airbus, все машины оснащены инновационной системой управления огнем HForse. Она способна наводить на цели как ракеты "воздух-земля", так и "воздух-воздух", кроме того, помогает запускать неуправляемые реактивные снаряды, стрелять из пушек и пулеметов.Помимо прочего, Airbus обещает готовить пилотов и инженеров для H145M, поставлять комплектующие для этих машин, проводить техобслуживание.Впрочем, H145M – это неполноценная замена Ми-8 или Ми-17. Так как он относится к легким машинам: максимальный взлетный вес – 3,7 тонн. Столько вертолеты Миля могут погрузить в кабину или закрепить на внешней подвеске.Соответственно, и десантников европейский вертолет может взять вдвое меньше, и точек крепления вооружения не 4, как у Ми-8, а всего 2.На заметку: Посетив вотhttps://ihappy.com.ua/ интернет-магазин аксессуаров для мобильных устройств Украина вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика укпить себе оригинальный аксессуар. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!