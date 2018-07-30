В ходе обследования иномарки полицейские обнаружили и изъяли два пакета и четыре свертка с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт более 150 граммов наркотического средства.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции на улице Молостовых остановили автомобиль, под управлением мужчины.В ходе обследования иномарки полицейские обнаружили и изъяли два пакета и четыре свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 150 граммов.Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73