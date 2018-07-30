В ходе обследования иномарки полицейские обнаружили и изъяли два пакета и четыре свертка с веществом неизвестного происхождения...
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт более 150 граммов наркотического средства.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции на улице Молостовых остановили автомобиль, под управлением мужчины.
В ходе обследования иномарки полицейские обнаружили и изъяли два пакета и четыре свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 150 граммов.
Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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