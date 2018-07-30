Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заинтересовалась рекламным роликом компании Bork, размещенном на YouTube в мае этого года. В нем использовались кадры с участием президента России Владимира Путина.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС)заинтересовалась рекламным роликом компании Bork, размещенном на YouTube в маеэтого года. В нем использовались кадры с участием президента России ВладимираПутина.По словам представителя антимонопольного ведомства, службапроведет проверку и в случае выявления признаков нарушения приметпредусмотренные законодательством меры. При этом в ФАС отметили, что никакихжалоб на ролик не поступало.В мае этого года компания Bork, реализующая бытовую техникупремиум-класса, разместила на своем аккаунте в YouTube видеозапись"Bork накухне президента". В нем Владимир Путин идет к холодильнику, затем направляется к кухонному столу. На протяжении ролика демонстрируется бытоваятехника компании, которая находится на президентской кухне.Кадры были взяты из программы "Центральноетелевидение" 2012 года на канале НТВ. Ведущий разговаривал с президентом всамолете, на кухне и бассейне.Как оказалось, никакого специального меню у президента нет.Его утренний рацион довольно прост: каша, творог, стакан сырых перепелиных яиц. Наборпродуктов в холодильнике также не отличается ничем особенным: кефир, молоко,коробка сока, кетчуп. В общем, все то же самое, что и у остальных россиян.Напомним, в ходе кампании по выборам президента России зимойэтого года Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходахВладимира Путина за шесть лет. Глава государства заработал за это время 38,5миллиона рублей.У президента оказалось 13 счетов в разных банках на общуюсумму более 13 миллионов рублей. Кроме того, президент владеет 230 акциями банка"Санкт-Петербург". Согласно опубликованному документу, источникамидоходов Путина являются зарплата, военная пенсия и доход от банковскихдепозитов.