Федеральная антимонопольная служба России (ФАС)
заинтересовалась рекламным роликом компании Bork, размещенном на YouTube в мае
этого года. В нем использовались кадры с участием президента России Владимира
Путина.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС)
заинтересовалась рекламным роликом компании Bork, размещенном на YouTube в мае
этого года. В нем использовались кадры с участием президента России Владимира
Путина.
По словам представителя антимонопольного ведомства, служба
проведет проверку и в случае выявления признаков нарушения примет
предусмотренные законодательством меры. При этом в ФАС отметили, что никаких
жалоб на ролик не поступало.
В мае этого года компания Bork, реализующая бытовую технику
премиум-класса, разместила на своем аккаунте в YouTube видеозапись"Bork на
кухне президента". В нем Владимир Путин идет к холодильнику, затем направляется к кухонному столу. На протяжении ролика демонстрируется бытовая
техника компании, которая находится на президентской кухне.
Кадры были взяты из программы "Центральное
телевидение" 2012 года на канале НТВ. Ведущий разговаривал с президентом в
самолете, на кухне и бассейне.
Как оказалось, никакого специального меню у президента нет.
Его утренний рацион довольно прост: каша, творог, стакан сырых перепелиных яиц. Набор
продуктов в холодильнике также не отличается ничем особенным: кефир, молоко,
коробка сока, кетчуп. В общем, все то же самое, что и у остальных россиян.
Напомним, в ходе кампании по выборам президента России зимой
этого года Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах
Владимира Путина за шесть лет. Глава государства заработал за это время 38,5
миллиона рублей.
У президента оказалось 13 счетов в разных банках на общую
сумму более 13 миллионов рублей. Кроме того, президент владеет 230 акциями банка
"Санкт-Петербург". Согласно опубликованному документу, источниками
доходов Путина являются зарплата, военная пенсия и доход от банковских
депозитов.