Злоумышленники воспользовались тем, что хозяева не запирали входную дверь, проникли в квартиры и похитили ценные вещи...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки и ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали двоих приезжих по подозрению в совершении квартирных краж», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию от 44-летней москвички поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной в одном из домов на Ломоносовском проспекте. Женщина пояснила, что пропали золотое кольцо и косметичка.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и на улице Липовский парк задержали подозреваемых - 30 и 31-летнего ранее судимых приезжих.Установлено, что злоумышленники причастны еще к одному аналогичному преступлению. Из квартиры одного из домов на улице Покрышкина они похитили ювелирные изделия на сумму 1,2 млн рублей.В обоих случаях мужчины воспользовались тем, что хозяева не заперли входную дверь, проникли в квартиры и похитили ценные вещи.Следствием ОМВД России по району Раменки и Тропарево-Никулино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39