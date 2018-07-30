Злоумышленники воспользовались тем, что хозяева не запирали входную дверь, проникли в квартиры и похитили ценные вещи...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки и ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали двоих приезжих по подозрению в совершении квартирных краж», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию от 44-летней москвички поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной в одном из домов на Ломоносовском проспекте. Женщина пояснила, что пропали золотое кольцо и косметичка.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и на улице Липовский парк задержали подозреваемых - 30 и 31-летнего ранее судимых приезжих.
Установлено, что злоумышленники причастны еще к одному аналогичному преступлению. Из квартиры одного из домов на улице Покрышкина они похитили ювелирные изделия на сумму 1,2 млн рублей.
В обоих случаях мужчины воспользовались тем, что хозяева не заперли входную дверь, проникли в квартиры и похитили ценные вещи.
Следствием ОМВД России по району Раменки и Тропарево-Никулино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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