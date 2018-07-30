Вадим Верник пригласил звезд на традиционный ланч журнала ОК!, который проводится в рамках музыкального фестиваля Жара в Баку. Среди знаменитостей была и Наталья Подольская, с которой встретился корреспондент Dni.Ru

Вадим Верник пригласил звезд на традиционный ланч журнала "ОК!", который проводится в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Среди знаменитостей была и Наталья Подольская, с которой встретился корреспондент Dni.RuУже восемь лет Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым – срок для шоу-бизнеса приличный. А в 2015-м году у пары появился на свет первенец Артем. О делах семейных мы и поговорили с Натальей."Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову "мамулей", вижусь не очень часто, потому что она – одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Я и сама не раз бывала и подпевала на ее выступлениях! Поэтому из-за плотного графика выступлений группы "Самоцветы" сегодня вижусь чаще с Петровичем (Пресняков-старший, – Прим. ред.). А с мамулей мы созваниваемся периодически, обмениваемся новостями".При этом Елене Пресняковой, как уверяет Наталья Подольская, хватает ума и такта не влезать с советами касаемо семейных отношений, воспитания ребенка. "Она никогда не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит – почаще отправлять ее фотографии Темы, – пояснила молодая артистка. – А если Лена хочет что-то подарить Темы, то непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек"."Лена сразу приняла меня в дом как родную, – вспоминает Подольская. – При первой встрече, как сейчас помню, они с Петровичем меня обняли и расцеловали во все щеки, как будто мы были сто лет знакомы".Ранее в интервью Dni.Ru Подольская о том, каково ей жить в семье, где сплошь звезды: "Я не отношусь к своей семье как к чему-то сверхъестественному. Меня окружают обычные люди, и я отношусь к ним точно так же. Просто семья у нас очень счастливая и дружная, вот и все. Я очень горжусь ею, а про звездность не думаю"