Дело серпуховского насильника и убийцы обрастает
подробностями. Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пяти
случаям сексуального насилия над детьми.
Дело серпуховского насильника и убийцы обрастает
подробностями. Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пяти
случаям сексуального насилия над детьми.
Жителей Серпухова, где давно не происходило ничего
подобного, история повергла в шок. Участие Семина в двух эпизодах уже доказано.
Следствие по остальным трем продолжается. При этом подозреваемый абсолютно
вменяем, уверены следователи.
Тем временем четверо высокопоставленных чинов в полиции
подмосковного города лишились своих постов, передает телеграм-канал "112".
После чудовищного преступления, потрясшего Серпухов, выяснилось, что жители
неоднократно обращались с жалобами на Семина к участковому – однако тот ничего
не предпринимал.
Напомним, Александр Семин изнасиловал и убил 5-летнюю
девочку в Серпухове. 22 июля ребенок гулял на детской площадке вместе с
бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за
продуктами. Вернувшись через 20 минут, она девочку не нашла. В районе сразу же
развернули поиски.
23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – оно
было упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого –
проживавшего в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него стала
запись с камеры наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со
спортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг. Оперативники задержали убийцу
в момент, когда он попытался скрыть следы преступления – отстирать свою одежду
от крови.
Как стало известно, после трагедии мать убитой девочки впала
в кому. Сейчас семья находится в Таджикистане, куда они уехали, чтобы
похоронить дочь.