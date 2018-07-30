Дело серпуховского насильника и убийцы обрастает подробностями. Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пяти случаям сексуального насилия над детьми.

Дело серпуховского насильника и убийцы обрастаетподробностями. Александра Семина подозревают в причастности как минимум к пятислучаям сексуального насилия над детьми.Жителей Серпухова, где давно не происходило ничегоподобного, история повергла в шок. Участие Семина в двух эпизодах уже доказано.Следствие по остальным трем продолжается. При этом подозреваемый абсолютновменяем, уверены следователи.Тем временем четверо высокопоставленных чинов в полицииподмосковного города лишились своих постов, передает телеграм-канал "112".После чудовищного преступления, потрясшего Серпухов, выяснилось, что жителинеоднократно обращались с жалобами на Семина к участковому – однако тот ничегоне предпринимал.Напомним, Александр Семин изнасиловал и убил 5-летнююдевочку в Серпухове. 22 июля ребенок гулял на детской площадке вместе сбабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин запродуктами. Вернувшись через 20 минут, она девочку не нашла. В районе сразу жеразвернули поиски.23 июля тело ребенка нашли в овраге у железной дороги – онобыло упаковано в спортивную суму. Вскоре задержали подозреваемого –проживавшего в том же дворе Александра Семина. Главной уликой против него сталазапись с камеры наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу соспортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг. Оперативники задержали убийцув момент, когда он попытался скрыть следы преступления – отстирать свою одеждуот крови.Как стало известно, после трагедии мать убитой девочки впалав кому. Сейчас семья находится в Таджикистане, куда они уехали, чтобыпохоронить дочь.