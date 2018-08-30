В акватории Керченского пролива началась сложная операция. Водолазы демонтируют вспомогательные конструкции под Крымским мостом.

В акватории Керченского пролива началась сложная операция. Водолазыдемонтируют вспомогательные конструкции под Крымским мостом.Специальные механизмы, с помощью которых погружали сваи,бетонировали опоры и монтировали пролеты автодорожной части, больше не нужны.Это были временные сооружения.Демонтаж ведут водолазы на всем протяжении переправы, работаетнесколько водолазных станций. Сначала обследуется дно, затем принимается решениео подъеме всех металлических предметов – кранов, сваебойных молотов и бетононасосов.Водолазы погружаются с больших площадок длиной по 100 метровс двух сторон судоходного коридора. Во время строительства моста на них работалкраны грузоподъемностью по 350 тонн.Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину,извлекаются целиком или срезаются ниже линии размыва морского дна, сообщаетКак писали Dni.Ru, накануне вокруг Крымскогомоста была замечена подозрительная активность. В небе над переправой кружили американскиевоенные самолеты.Над Черным морем дежурили необычный самолет морской разведкиВМС США Lockheed P-3 Orion и самолет управления и связи на основе Boeing707-320, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с атомнымиподводными лодками с баллистическими ракетами. К слову сказать, таких американскихсубмарин в Черном море нет.Активность может быть связана с банальным запугиванием и провоцированиемроссийских военных. Обнаружив потенциальные цели, они могут поднять самолеты потревоге и таким образом американцам станут известны пункты их дислокации ичисленность группировки.Тем временем Киев объявил о подготовке новых санкций вотношении компаний, участвующих в строительстве Крымского моста. В правительствеполагают, что санкции сделают невозможным экономические отношения с Украиной,позволят ограничить или прекратить экономические отношения со странамиЕвропейского Союза и США. Правда, в Москве заявили, что ограничительные меры никакне повлияют на строительство железнодорожной части переправы."Если они вводят санкции против тех компаний, которые егопостроили, значит, построили они его удачно. Не прошло и года, как онизаявляли, что Крымский мост – это фейк, что его нет, что он есть только набумаге, что он есть только в компьютере", – так сказал депутат Госдумы ДмитрийБелик.Напомним, что автомобильное движение по мосту открыл 16 мая2018 года президент России Владимир Путин, лично проехав по нему за рулем"КамАЗа". Поезда должны пойти по Крымскому мосту в 2019 году. Мостбыл построен за рекордно короткие сроки и стал ключевым элементом интеграцииполуострова в Российскую Федерацию.