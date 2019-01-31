Эксперты предупредили жителей Земли о надвигающейся опасности: к нашей планете приближается огромный астероид, который приведет к уничтожению нескольких континентов. Конец света может произойти уже завтра, 1 февраля.

Эксперты предупредили жителей Земли о надвигающейсяопасности: к нашей планете приближается огромный астероид, который приведет к уничтожению нескольких континентов. Конец света можетпроизойти уже завтра, 1 февраля.По мнению специалистов NASA, серьезную угрозу для обитателей Земли представляет астероид2002 NT7. Небесное тело обнаружили еще в июле 2002 года. Объект составляет в диаметредва километра. Тогда эксперты назвали его самым опасным астероидом, который когда-либо был известен человечеству. Столкновение с небесным телом можетпривести к уничтожению целых континентов и к глобальному изменению климата.Ученые считают, что наступит в 11:47. Однако онине сообщают, на какое именно время они ориентировались во время исследований – нагринвичское или московское. Астероид врежется в нашу планету со скоростью 17миль в секунду. Специалисты утверждают, что сила удара будет равно 450миллионам тонн тротила (30 миллионов бомб, сброшенных на город Хиросиму).Генеральный директор Центра планетарной защиты АнатолийЗайцев подтверждает эту версию. Специалист уверен, что падение астероида можетпроизойти в любой момент, так как смертносные небесные тела постоянно пролетаютмимо нашей планеты. "Благодаря развитию средств наблюдения стало понятно, чтовокруг Земли буквально "роятся" астероиды. Наша планета находится подобстрелом. Можно ожидать падения в любой момент", – цитирует ученого "".Святая Матрона Московская предрекала,что апокалипсис наступит в 2019 году. Люди отвернулись от Бога, и им придется расплатиться за свое неверие. Она считала, что на планете выживут только русские."Верующих будет мало, жизнь будет хуже и хуже. Народ будет,словно под гипнозом. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб искажут – выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежатьбудете. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать.Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу",передает пророчество Матроны "".Против этой версии высказались исследователи Томскогогосударственного университета. Доцент кафедры астрономии и космической геодезиифизического факультета Татьяна Галушина уверена, что космический объектуже приближался к Земле на расстоянии 61 миллионов километров. Это произошлоеще 13 января 2019 года."По данным 2002 года, действительно была выявленавероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Посколькуобъект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И впоследующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение,но даже сближение с Землей", – пояснила она в интервью РИА "Томск".Космический объект уже пролетал недалеко от нашей планеты вянваре 2003 года, в феврале 2012 года и в августе 2018 года. По подсчетамспециалистов, он вновь приблизится к Земле в 2028 году. Все последующиеприближения не будут нести никакой опасности, утверждают эксперты.