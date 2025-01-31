Запланированы забеги на дистанции 50 и 100 метров.

1 февраля в 32 регионах России, в том числе и во Владимирской области, состоятся массовые конькобежные старты под названием «Лёд надежды нашей». Соревнования пройдут в Муроме на стадионе спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва.Участие могут принять все желающие – запланированы забеги на дистанции 50 и 100 метров для людей всех возрастов. С 10:30 до 16:00 на стадионе будет работать бесплатный каток для массового катания. Для гостей будет работать полевая кухня, развлечения для детей.Регистрация участников начнется в 8:30, соревнования начнутся в 11:00. Напомним, ранее мы писали, что