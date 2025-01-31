Сегодня утром, в половине десятого, сотрудники МЧС получили тревожный сигнал – горит дом по адресу: Восточная, д. 52/1. Спасатели быстро прибыли на место. Из окон валил черный дым. Из квартир

Сегодня утром, в половине десятого, сотрудники МЧС получили тревожный сигнал – горит дом по адресу: Восточная, д. 52/1. Спасатели быстро прибыли на место. Из окон валил черный дым. Из квартир бывшего общежития выглядывали испуганные жители, которые не могли выбраться самостоятельно. Трех человек спасатели вывели с помощью кислородных устройств. Еще одного жильца пришлось вытаскивать из окна