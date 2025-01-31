Открытые массовые соревнования 1 февраля пройдут в 32 регионах страны. В том числе и во Владимирской области – у нас они состоятся в Муроме на стадионе спортшколы олимпийского резерва

Открытые массовые соревнования 1 февраля пройдут в 32 регионах страны. В том числе и во Владимирской области – у нас они состоятся в Муроме на стадионе спортшколы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва. Принять участие в забеге на коньках может каждый желающий. Старт соревнований – в 11:00, но прийти надо раньше – с 8:30 начинает работу