В пригороде Дамаска Восточная Гута в субботу освобождены из плена восемь человек, которых удерживали боевики вооруженной группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ), сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Освобождению способствовали российские военные.

В пригороде Дамаска Восточная Гута в субботу освобождены из плена восемь человек, которых удерживали боевики вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Освобождению способствовали российские военные.Всего, по данным Центра, с начала действия гуманитарных пауз из региона вышли более 150 тысяч человек. Кроме того, из Восточной Гуты вывезены около 40 тысяч боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман", а также их жены и дети. Они доставлены в провинцию Идлиб.