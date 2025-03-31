Во Владимире наградили сотрудников банков и полицейских, которые борются с мошенниками. Отметили отличившихся в рамках «круглого стола» по кибербезопасности. В нем приняли участие

Во Владимире наградили сотрудников банков и полицейских, которые борются с мошенниками. Отметили отличившихся в рамках «круглого стола» по кибербезопасности. В нем приняли участие муниципальные власти, представители правоохранительных органов, психологи, эксперты по информационной безопасности, сотрудники финансовых учреждений. Дарья Сафонова работает в банке уже 13 лет. По ее словам, влияние мошенников на клиентов видно практически сразу, специально