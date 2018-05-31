За 4 месяца текущего года порядка 65 тысяч ипотечных заемщиков рефинансировали свои кредиты, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Доля рефинансирования ипотечных кредитов в России в январе-апреле составила 15%. Общая сумма рефинансирования составила 125-130 миллиардов рублей.В сообщении отмечается, что пик спроса на рефинансирование уже пройден: в феврале доля рефинансирования составляла 17%, в апреле – 13%. По итогам года доля рефинансирования в общем объеме выдачи составит 10-15%.По данным Центробанка, за 4 месяца в РФ выдали 424,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 831,3 миллиарда рублей.При этом ставка по ипотеке устойчиво снижается: за январь-апрель она составила 9,68%, снизившись за год на 2,01 процентного пункта. В апреле средняя ставка равнялась 9,57%.На новостройки ипотека выдавалась в среднем под 9,43% годовых, на приобретение вторичного жилья – под 9,63%.Растущий рынок ипотеки способствовал росту рынка новостроек: за год количество зарегистрированных договоров долевого участия выросло на 15%.