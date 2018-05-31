Привезли награды международных фестивалей. Своим исполнением юные вокалистки из Владимира покорили жюри сразу 2 престижных творческих конкурсов. Один из них проходил в Швеции, а второй во Франции. Владимирские исполнительницы представляли как сольные так и хоровые номера и оказались в числе лидеров. С триумфаторами пообщалась Маргарита Махрова.

Привезли награды международных фестивалей. Своим исполнением юные вокалистки из Владимира покорили жюри сразу 2 престижных творческих конкурсов. Один из них проходил в Швеции, а второй во Франции. Владимирские исполнительницы представляли как сольные так и хоровые номера и оказались в числе лидеров. С триумфаторами пообщалась Маргарита Махрова.