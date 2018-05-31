Украинские следователи обратились в суд с ходатайством об аресте организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Украинские следователи обратились в суд с ходатайством об аресте организатора "покушения" на российского журналиста Аркадия Бабченко."На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. — подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины", — сообщили ТАСС в пресс-службе портала "Судебная власть Украины".Сообщения о том, что в Киеве на пороге своего дома застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, появились вечером 29 мая. Однако уже 30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак объявил, что это была инсценировка, и журналист на самом деле жив.По его словам, спецоперация была затеяна, чтобы предотвратить покушение, которое якобы готовили российские спецслужбы. Организатор готовившегося преступления был задержан – это гражданин Украины."Гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших участников антитеррористической операции денежное вознаграждение в 30 000 долларов США, чтобы совершить террористический акт, убийство российского гражданина Аркадия Бабченко", — рассказал Василий Грицак.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что Киев бьется в антироссийской истерике и при этом напрочь забыл о морали, правах человека и гуманности.