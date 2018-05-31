Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городаАдминистрация Костромы попросила местных жителей придумать название для сквера возле КВЦ «Губернский» .Чиновники начали подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы. Они рассматривают вопрос о присвоении скверу названия. Один из вариантов - сквер «Тружеников тыла».Костромичи могут предложить свой вариант до 31 июля. Номера телефонов: 31-46-03, 31-22-20. Также можно отправить сообщение по электронной почте: lorenzsg@gradkostroma.ru.