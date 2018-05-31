Папа Римский Франциск выступил за сохранение единства Русской православной церкви. Об этом понтифик заявил во время встречи с делегацией Московского патриархата.

Папа Римский Франциск выступил за сохранение единства Русской православной церкви."Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш", — заявил понтифик во время встречи с делегацией Московского патриархата во главе с митрополитом Волоколамским Иларионом.Как сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, папа Римский Франциск также подчеркнул, что католикам не следует вмешиваться во внутренние дела РПЦ."Такова моя позиция и позиция Святого Престола сегодня. Поступающие иначе не подчиняются Святому Престолу", — заявил глава Ватикана.