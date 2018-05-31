Владимир скорбит. Жители города сегодня простились с председателем совета фронтовиков, ветераном Великой Отечественной войны, известным активистом Павлом Ивановичем Моховым. Павел Иванович ушел из жизни, не дожив всего несколько месяцев до своего юбилея. В сентябре герою-фронтовику исполнилось бы 95 лет. О том, каким был Павел Иванович расскажет Валерия Саенко.
Владимир скорбит. Жители города сегодня простились с председателем совета фронтовиков, ветераном Великой Отечественной войны, известным активистом Павлом Ивановичем Моховым. Павел Иванович ушел из жизни, не дожив всего несколько месяцев до своего юбилея. В сентябре герою-фронтовику исполнилось бы 95 лет. О том, каким был Павел Иванович расскажет Валерия Саенко.