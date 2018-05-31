Президент РФ Владимир Путин поставил ФСБ задачу уделить особое внимание законспирированных террористических ячеек. В четверг в Кремле прошла церемония назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Президент РФ Владимир Путин поставил ФСБ задачу уделить особое внимание законспирированных террористических ячеек. В четверг в Кремле прошла церемония назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.Глава государства отметил, что количество преступлений террористической направленности в последнее время сокращается, однако следует наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом."Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций", — цитирует Путина РИА Новости.Президент заявил, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ и по другим направления – контрразведка, защита госграницы, борьба с коррупцией.