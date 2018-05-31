Злоумышленник похитил из чужого садового домика листы железа и доски, из которых построил на своем участке теплицу.

17 мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 60-летнего мужчины о том, что из его садового домика, расположенного в районе деревни Иваньково, неизвестный похитил половые и потолочные доски, металлические листы и дверь. По словам заявителя, садовый домик использовался для отдыха, в этот день он приехал на участок для хозяйственных работ. Ущерб мужчина оценил в 8 тысяч рублей.Полицейский-кинолог, прибывший на место в составе следственно-оперативной группы, пустила по следу своего четвероногого напарника – немецкую овчарку по кличке Сонг. Служебная собака привела сотрудников полиции к расположенному недалеко садовому участку. На территории участка был возведен каркас теплицы, как выяснилось, из похищенных досок. Остальная часть досок была сложена у садового домика.Полицейские установили владельца участка, которым оказался 39-летний житель города Мурома. Мужчина признался, что решил построить теплицу, а денег на покупку строительного материала не было. Приглядев, как ему показалось бесхозный дачный домик, он проник в него и похитил шестьдесят половых и пятнадцать потолочных досок, а также листы железа и дверь.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 39-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество частично изъято.