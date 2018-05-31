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<a href="http://33live.ru/novosti/31-05-2018-svyaznoj-vnezapno-nachal-prodavat-v-rossii-elektromobili-tesla.html" target="_blank">Связной внезапно начал продавать в России электромобили Tesla</a> - Американская компания Tesla Motors по-прежнему не имеет в России официального представительства, однако приобрести Теслу поможет один из крупнейших российских ритейлеров. Продавец уже открыл предзаказы на весь модельный ряд, включая еще не вышедший Roadster.