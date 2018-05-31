Представители авторитетного журнала Time опубликовали список лучших сериалов первой половины 2018 года. Многие телешоу, которые отобрали журналисты, были сняты по мотивам литературных произведений.

Представители авторитетного журнала Time опубликовали список лучших сериалов первой половины 2018 года. Многие телешоу, которые отобрали журналисты, были сняты по мотивам литературных произведений."Самые яркие сериалы, вышедшие в этом году, по степени увлекательности остросюжетности не уступают шедеврам литературы", — отмечают авторы Time.Журналисты отобрали следующие телепроекты:Вторая часть сериала "Рассказ служанки", основанный на романе-антиутопии Маргарет Этвуд;Мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем;Документальный сериал "Дикая-дикая страна" о философе Ошо и его коммуне; "Атланта";"Призрачная башня";"Убивая Еву".Также в списке Time оказалcя телеконкурс вокалистов American Idol.