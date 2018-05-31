Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом, – говорила Пугачева. Но теперь оставаться в строю она сможет долго!

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом", – говорила Пугачева. Но теперь оставаться в строю она сможет долго!В Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя "Лапино". Сред прочих чудес науки, в нем будет открыта кардиохирургическая операционная для проведения операций в условиях искусственного кровообращения. Как пишет , это даст возможность оказывать помощь пациентам с существенно более тяжелыми соматическими заболеваниями, в том числе и старшего возраста.Алле Пугачевой 69 лет. "Я старая больная женщина с подагрическими ногами" – постоянно подчеркивает она. Поэтому ее появление на церемонии заложения камня кажется логичным – она хочет быть уверенной, что в случае серьезных проблем со здоровьем сможет получить качественную медицинскую помощь на родине. Артистка опустила под фундамент будущей клиники капсулу с посланием будущим поколениям. Откроют ее только после начала работы центра – через два года.Пригласил Примадонну основатель клиники акушер-гинеколог Марк Курцер. Ведь двойняшки артистки Гарри и Лиза на свет появились именно в его медицинском центре, так что певица чувствует себя его должницей. Интересно, что после рождения своих детей в "Лапино", Пугачева и Галкин заключили контракт с клиникой на медицинское наблюдение близнецов. Но помощь в случае необходимости тут окажут и им самим.Как писали ранее Dni.Ru, у Аллы Пугачевой целый букет разного рода заболеваний от сахарного диабета до заболеваний сердца. "Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", – уверяла Алла Борисовна.