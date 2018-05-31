Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетяхПо дворам микрорайона Давыдовский в Костроме бегал лось.Очевидцы рассказали о диком животном в социальных сетях. Инцидент произошел утром в четверг, 31 мая. около 9 часов. Возможно, лось испугался молнии и грозы, поэтому по ошибке вышел в город.Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, если вы увидели лося в городе, нужно об этом сообщить дежурному по телефону в Костроме, чтобы избежать ЧП: 8 (4942) 31-05-05.