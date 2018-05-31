Лера Кудрявцева опубликовала видео первой брачной ночи. Зрители не смогли остаться равнодушными от просмотра ролика.

Лера Кудрявцева опубликовала видео первой брачной ночи. Зрители не смогли остаться равнодушными от просмотра ролика.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала видеозапись, на которой запечатлена вместе с известной комедийной актрисой Людмилой Светловой. В ролике девушки отыгрывают самые избитые ситуации в жизни мужчин и женщин. Причем Светлова изображает уродку, а Кудрявцева – красавицу. "я тебя обожаю 😊😘 спасибо за это тонко подмеченное " второе я " ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала ролик довольная телеведущая.Многочисленные подписчики пришли в восторг от видео. Особенно многих позабавил отрывок, который называется "Первая брачная ночь". Он начинается с того, что Лера Кудрявцева с короной на голове просит новоиспеченного мужа подождать ее, пока она переоденется в ванной комнате. Далее крупным планом показаны снимаемые корона, светлые волосы и густые ресницы. В следующую секунду к ожидающему супругу вышла Людмила Светлова, вид которой весьма далек от эротики."Прикольно! Требуем еще!))", "Оооооогооонь!!!", "Класс!!!", "Очень свежо, позитивно и легко)))😻", "Посмеялась от души!!!", "Какие вы обе милашки!!!! И обе красотки!!!! Ну прям точь-в– точь как Я 🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Видео бомба Лерочка продолжайте в этом же духе!!", "Вам надо сериал снять с такой тематикой. Рейтинги бы сделал", "Брачная ночь 🔥🔥", "Лерочка самую суть прям вытащили, очень многие себя узнали😂очень классный ролик, ждем еще 🌺" – высказались многочисленные подписчики.Отметим, что в личной жизни самой Леры Кудрявцевой все прекрасно. Популярная телеведущая на протяжении нескольких лет замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым, который значительно младше нее. Однако разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, совсем скоро Кудрявцева подарит Макарову первенца. Говорят, телеблондинка должна родить в конце лета. Важное событие случится в Америке, как утверждают в окружении Леры и Игоря.