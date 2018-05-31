Аркадий Бабченко рассказал, как проходила спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ), которая имитировала покушение на него. Журналисту пришлось проявить актерские способности.

Аркадий Бабченко рассказал, как проходила спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ), которая имитировала покушение на него.Журналисту пришлось проявить актерские способности.Бабченко признался, что услышав предложение принять участие в спецоперации, он захотел "собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе". "Ты думаешь о том, как выжить", – сказал Бабченко.К инсценировке нападения журналист готовился месяц. "Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему", – заявил журналист, добавив, что под "настоящей" он имеет ввиду кровь свиньи.Супруга Бабченко была в курсе всего происходящего. Она также помогала "убить" Аркадия. "Жена позвонила в полицию и скорую помощь. Приехал наряд и врачи. Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой. Мы отъехали, потом я "умер". Скорая сообщила о факте моей смерти", – цитирует репортера "Би-би-си".Далее Бабченко отвезли в морг. "Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", – отметил журналист. Позже Аркадия направили в комнату санитара, там он и "воскрес". "Снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве", – заявил репортер, добавив, что спецоперация завершилась к пяти часам утра, когда он уже был в "безопасном месте".Как писали Dni.Ru, сообщения о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко появились 29 мая. По данным украинских СМИ, киллер застал россиянина у его квартиры в Киеве и выстрелил три раза. Полиция объявила журналиста мертвым. В связи с убийством репортера были возбуждены уголовные дела в России и на Украине. Однако уже к обеду 30 мая убитый Бабченко "ожил". Как заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, все произошедшее было инсценировкой, которая понадобилась для предотвращения реальной трагедии.