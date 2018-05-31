В эфире программы Прямой эфир Первого канала появилась некая Елена Давыдова. Женщина утверждала, что когда-то спасла Бориса Ельцина от смерти.

В эфире программы "Прямой эфир" Первого канала появиласьнекая Елена Давыдова. Женщина утверждала, что когда-то спасла Бориса Ельцина отсмерти.Редакторы телепередачи пригласили Елену пройти проверку надетекторе лжи. Женщина называла себя первым экстрасенсом и советником бывшего президентаРоссии Ельцина. По ее словам, она составляла предсказания главе государства намомент путча и берегла его во время опасной операции."Когда показывали Съезд, был май месяц 1989 года. На экранебыл Ельцин. Я увидела странный купол у него над головой – блокировка. Увиделаэто и поехала в Москву. Я поняла, что человеку нужна помощь", – поведалаДавыдова.Елена поехала в Лужники на митинг. Там она выяснилаконтакты помощника Бориса Николаевича, который позже организовал ее встречу спрезидентом на теннисном корте. "Пошли в раздевалку, ему сделала диагностику,ничего я там не нашла". – вспоминает первое знакомство с главой государствателепат. Свидание с Борисом Николаевичем подтвердил полиграфолог.По словам Елены она постоянно давала рекомендации президенту,но только в письменном виде. Провидица отправляла послания в Кремль по почте. Экспертыв студии скептически отнеслись к рассказу Давыдовой. "Письма писались надеревню дедушке", – резюмировали специалисты. Ясновидящая добавила, что так онои было.Проверку на полиграфе прошел и целитель Виталий Боград.Мужчина утверждает, что в 90-е годы работал в секретной группе военныхпровидцев, и именно эта команда спасла жизнь Борису Ельцину, когда тому делалиоперацию на сердце. "Я был в группе военных экстрасенсов, которая была набрана вРоссии впервые, и мы работали заочно… 1994 год. Группа создавалась для помощипервым лицам государства как в политических целях, так и в военных целях. Этобыли люди с сенситивными способностями", – рассказал Боград."На момент операции Ельцина не сердце, аортокоронарноешунтирование, нас опустили в бункер под землей, и мы в этом бункере сидели втечение трех суток. У нас у каждого лежала фотография Бориса НиколаевичаЕльцина. Нужно было в таком сосредоточении, в произвольной форме удерживать,просить, молить его душу, чтобы она не оставила тело. Нас было 12 человек. Быловсего три набора и факультет был закрыт", – поведал экстрасенс.Бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев подтвердилэту информацию – Боград говорил правду. Тайная армия телепатов действительносуществовала. Правдивость слов Виталия отметил и полиграф. Боград признается,что никогда не встречал Елену Давыдову, не знает Елену и пресс-секретарь БорисаЕльцина.