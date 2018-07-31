Сообщается о том, что известная ведущая Алла Михеева задала такие провокационные вопросы Григорию Лепсу, что тот не сдержался и ударил ее. Речь якобы шла о дочери популярного артиста.

Сообщается о том, что известная ведущая Алла Михеева задала такие провокационные вопросы Григорию Лепсу, что тот не сдержался и ударил ее. Речь якобы шла о дочери популярного артиста.Как сообщает телеграм-канал Super, инцидент произошел в рамках Международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Как передают очевидцы, звезда "вечернего Урганта". ведущая Алла Михеева хотела сделать свой "острый репортаж" максимально рискованным. С этой целью телеблондинка подошла к Григорию Лепсу и спросила, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз. Заодно Михеева прокомментировала внешность наследницы артиста.Лепс не смог стерпеть такой наглости. В Сети появилось видео, где популярный исполнитель бьет Михееву микрофоном, однако практически тут же исчезло. Чуя сенсацию, журналисты издания связались с автором ролика. Однако тот заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись, никому. Что касается Аллы Михеевой, то шокированная телеведущая вместе со съемочной группой быстро покинула фестиваль.Материал дополняется