В Пушкинском городском округе Московской области наземный пешеходный мост обрушился после наезда грузовой автомашины. Из-за ЧП движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны.

В Пушкинском городском округе Московской области наземный пешеходный мост обрушился после наезда грузовой автомашины. По данным пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, у грузовой автомашины произошло самопроизвольное поднятие кузова. Из-за ЧП движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны.Как сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Между тем, по данным очевидцев, пострадавшие в результате обрушения все-таки есть. Известно, что кабина самосвала полностью разрушена."Интерфаксу" в пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что ЧП случилось в 10:15 в Пушкинском районе на 31-м километре автодороги М8 ("Холмогоры"). Водитель грузовой иномарки совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть.Ведутся работы по устранению последствий происшествия. Автомобилистам рекомендуют объезжать аварийный участок по Осташковскому шоссе, а также по улично-дорожной сети городских округов Королев, Пушкино и Ивантеевка.