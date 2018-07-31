Специалист рассказал о
ранах, нанесенных 27 июля тремя сестрами мужчине в одном из домов на Алтуфьевском шоссе
Москвы. По его словам, смертельной оказалась лишь одна.
Специалист рассказал о
ранах, нанесенных 27 июля тремя сестрами мужчине в одном из домов на Алтуфьевском шоссе
Москвы. По его словам, смертельной оказалась лишь одна.
Эксперт напомнил, что всего девушки 17, 18 и 19 лет ударили 57-летнего отца
ножом 36 раз. Кроме того, москвича били молотком по голове.
По словам специалиста, ушибленные раны не имеют связи со смертью.
А вот из колото-резаных, как отметил эксперт, только две имеют признаки тяжкого вреда.
"Одна на шее с
повреждением трахеи, но она в причинной связи со смертью не состоит. И одна на
груди слева – раневой канал идет сверху вниз с повреждением правого желудочка
сердца насквозь, диафрагмы и слепо заканчивается в животе", – цитирует
специалиста радиостанция
"Говорит Москва".
Собеседник отметил, что именно это ранение и является причиной
смерти. Остальные повреждения эксперт назвал поверхностными. Он считает, что
именно та девушка, которая нанесла удар в сердце, получит максимальный срок
заключения.
Как писали Dni.Ru, девушки признали свою вину и рассказали, что у
них сложились личные неприязненные отношения с родителем из-за того, что тот
долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел
психические отклонения, применял насилие и употреблял наркотики.
Напомним, если первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", то теперь девушкам предъявили обвинение в групповом убийстве по предварительному сговору. Наказание по нему может доходить до пожизненного срока.