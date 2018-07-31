Объемы продаж последних флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — не оправдали прогнозов корейской компании, сообщается в ее квартальном отчете. С другой стороны, бизнес по производству полупроводников уверенно растет.

Объемы продаж последних флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — не оправдали прогнозов корейской компании, сообщается в ее квартальном отчете. С другой стороны, бизнес по производству полупроводников уверенно растет.По сравнению со вторым кварталом прошлого года операционная прибыль Samsung выросла в апреле-июне на 5,7% до 14,9 трлн вон (примерно 13,3 млрд долларов). Этот показатель — самый низкий с первого квартала 2017 года. Чистая прибыль составила 11 трлн вон (9,8 млрд долларов), практически не изменившись по сравнению со 2-м кварталом 2017-го. Выручка от продаж упала год-к-году на 4% до 58,5 трлн вон (52,3 млрд долларов).В качестве причин слабого роста прибыли и падения выручки в Samsung называют не такие высокие, как ожидалось, продажи Samsung Galaxy S9 и S9+, вышедших весной флагманских смартфонов компании. С продукцией Samsung все успешнее конкурируют смартфоны Huawei и Xiaomi, что особенно заметно в Китае и Индии. При этом в корейской компании не ожидают, что ситуация изменится во второй половине года.∎Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюциячитайте такжеПри этом у подразделения Samsung по производству чипов памяти и микропроцессоров все в порядке: его операционная прибыль выросла год-к-году на 45% до 11,6 трлн вон. В компании ожидают высокого спроса на чипы и во второй половине года, в том числе со стороны дата-центров с высокой плотностью хранения данных.