Получив от заявителя денежные средства в размере 5 млн 870 тысяч рублей за 5 автомобилей, злоумышленник перестал выходить на связь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали 28-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 37-летний москвич. Мужчина рассказал, что новый знакомый ввел его в заблуждение, пообещав помочь в приобретении иномарок по низкой цене. Получив от заявителя денежные средства в размере 5 млн 870 тысяч рублей за 5 автомобилей, злоумышленник перестал выходить на связь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Ленинском проспекте. Им оказался водитель одной из столичных компаний по перевозке грузов, который, как выяснилось, не имел возможности исполнить обещанное.Следователем ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничестве». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56