Злоумышленники, перемещаясь на автомашинах, распространяли запрещенные средства через тайники на территории г. Москвы, Московской, Воронежской, Тульской, Калужской, Нижегородской областей...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых приезжих по подозрению в покушении на сбыт крупной партии героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили организованную группу уроженцев ближнего зарубежья, которые занимались распространением наркотических средств.Злоумышленники, перемещаясь на автомашинах, распространяли запрещенные средства через тайники на территории г. Москвы, Московской, Воронежской, Тульской, Калужской, Нижегородской областей.В ходе тщательно спланированной операции оперативники поэтапно задержали четверых подозреваемых. При их личном досмотре и в ходе обыска по месту пребывания было изъято 14,5 кг неизвестного вещества. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Далее при проведении комплекса оперативных мероприятий в момент очередной поставки героина в тайник был задержан организатор группы. Им оказался 52-летний уроженец ближнего зарубежья. В «схроне», расположенном в гаражных боксах Московской области, сотрудники полиции обнаружили около 26 кг героина.В целом из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотических средств.По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве