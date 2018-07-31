По данным синоптиков, антициклон охватит большую часть территории Центрального федерального округа: в регионах температура повысится вплоть до плюс 32 градусов. Из-за этого вырастет вероятность возникновения природных пожаров.

По данным синоптиков, антициклон охватит большую часть территории Центрального федерального округа: в регионах температура повысится вплоть до плюс 32 градусов. Из-за этого вырастет вероятность возникновения природных пожаров.Желтый уровень опасности объявлен в Тульской, Рязанской, Воронежской и других областях, сообщает ТАСС. Жаркая засушливая погода пришла в регион в связи с установлением антициклона: малооблачная погода вызвана высоким атмосферным давлением. Перемены могут произойти лишь к концу недели с приходом грозовых туч на запад ЦФО.В Воронежской области предупреждают о повышении температуры до плюс 33 градусов, а в Тверской области возможен туман в ночное время и в утренние часы с сохранением высоких температур воздуха днем. Жаркая погода (до плюс 29 градусов) и отсутствие осадков ожидаются в Смоленской области. В Тамбовской области объявили о третьем классе пожарной опасности лесов. Желтый уровень пожароопасности также установлен во Владимирской и Липецкой областях.Вероятность дождей и гроз сохраняется только в части районов Курской, Липецкой и Белгородской областей. В Курске ожидается похолодание до плюс 26 градусов.Ранее синоптики сообщали о возвращении жаркой погоды и в столицу: к концу недели в Москве ожидается повышение температуры до плюс 31 градуса.