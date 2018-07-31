Героиней очередного выпуска ток-шоу Прямой эфир с Андреем Малаховым стала экс-невестка бизнесмена Тельмана Исмаилова Екатерина Романова. Она рассказала, что едва сводит с двумя детьми концы с концами.

Героинейочередного выпуска ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стала экс-невесткабизнесмена Тельмана Исмаилова Екатерина Романова. Онарассказала, что едва сводит с двумя детьми концы с концами.Женщина восемь летсостояла в отношениях с сыном предпринимателя Сарханом Исмаиловым. У парыродилось двое детей: дочь Руслана и сын Давид. А после разрыва Романоваосталась ни с чем.Пословам Екатерины, все имущество из квартиры, где она была прописана вместе с детьми,распродано без ее ведома, передает . Теперь они втроем вынуждены прозябать в скромной съемнойквартире.Материал дополняется