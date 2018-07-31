Героиней
очередного выпуска ток-шоу Прямой эфир с Андреем Малаховым стала экс-невестка
бизнесмена Тельмана Исмаилова Екатерина Романова. Она
рассказала, что едва сводит с двумя детьми концы с концами.
Героиней
очередного выпуска ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым стала экс-невестка
бизнесмена Тельмана Исмаилова Екатерина Романова. Она
рассказала, что едва сводит с двумя детьми концы с концами.
Женщина восемь лет
состояла в отношениях с сыном предпринимателя Сарханом Исмаиловым. У пары
родилось двое детей: дочь Руслана и сын Давид. А после разрыва Романова
осталась ни с чем.
По
словам Екатерины, все имущество из квартиры, где она была прописана вместе с детьми,
распродано без ее ведома, передает . Теперь они втроем вынуждены прозябать в скромной съемной
квартире.
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