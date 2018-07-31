Представители мессенджера WhatsApp объявили в официальном блоге о доступности в ближайшее время функции группового видеочата для всех пользователей. Ранее функция несколько месяцев тестировалась на небольшой доле аудитории.

Представители мессенджера WhatsApp объявили в официальном блоге о доступности в ближайшие дни функции группового видеочата для всех пользователей. Ранее функция несколько месяцев тестировалась на небольшой доле аудитории.Видеозвонки с числом одновременных участников до четырех в течение нескольких дней активируют для всех без исключения пользователей приложений WhatsApp на iPhone и Android-смартфонах. Чтобы создать групповой видеочат, нужно во время обычного видеозвонка нажать в верхнем правом углу экрана кнопку "добавить участника".Как и чаты, и обычные звонки, групповое видеообщение в WhatsApp защищено сквозным шифрованием. Разработчики обещают, что технология оптимизирована для уверенной работы в сетях с разным качеством связи.В WhatsApp также сообщили, что в настоящее время общая продолжительность голосовых и видеозвонков "один на один" в приложении достигла 2 миллиардов минут ежедневно.Функция групповых видеозвонков давно есть в Skype, а в iOS 12 Apple добавит ее в свой сервис FaceTime. При этом в видеочатах Skype могут общаться до 24 пользователей одновременно, а в FaceTime лимит составит 32 участника. В Viber групповых видеочатов пока нет, а в другом популярном мессенджере, Telegram, пока не реализована даже функция двусторонних видеозвонков.