Движение на Ярославском шоссе, нарушенное после падения пешеходного моста, восстановлено. Как сообщили Интерфаксу в подмосковном главке МЧС, сейчас на 31-м километре трассы М-8 (это в районе Пушкина) автомобили едут в обоих направлениях.

Движение на Ярославском шоссе, нарушенное после падения пешеходного моста, восстановлено. Как сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС, сейчас на 31-м километре трассы М-8 (это в районе Пушкина) автомобили едут в обоих направлениях.Ранее сообщалось, что обрушившийся после наезда самосвала пешеходный переход полностью перекрыл федеральную автодорогу "Холмогоры". Пострадал водитель грузовика. Движение транспорта перекрыто в обоих направлениях, организован объезд через Пушкино. Трасса в этом месте состоит из четырех полос в каждую сторону.В 11.15 в разделительном отбойнике был сделан технологический разрыв. Движение автотранспорта из Москвы возобновлено по объездному пути через поселок Клязьма и Пушкино. В 11.30 организован объездной проезд в сторону Москвы по старому Ярославскому шоссе. Для оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости на месте ЧП организовано дежурство двух карет скорой помощи.По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия сейчас привлечены 50 человек и 19 единиц техники, в том числе 30 человек и 10 единиц техники от Росавтодора.В данный момент проводится проверка, в том числе выясняются причины, почему водитель врезался в опору моста. По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время представитель экстренных служб Подмосковья рассказал, что травмы получил водитель грузовика.