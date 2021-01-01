Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, культурист и общественный деятель вышел на связь из США. Александр Невский напомнил россиянам о пользе спорта.

Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, писатель, культурист и общественный деятель вышел на связь из США. Александр Невский напомнил россиянам о пользе спорта."Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Шлю самые наилучшие пожелания из солнечного Лос-Анджелеса. Здоровья, счастья, бодрости духа и тела! Не забывайте про занятия спортом в 2021 году. Следите за моим блогом по фитнесу на "Дни.ру", – отметил артист. Также он выразил надежду, что его советы помогут всем оставаться в форме и двигаться вперед.Александр Невский называет себя русским Шварценеггером. С 2004 года культурист состоит в HFPA и каждый год голосует за фильмы, номинирующиеся на Золотой Глобус.