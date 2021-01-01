Январь 2021 года пройдет под управлением Солнца. Эта планета олицетворяет силу, жизнь, уверенность и дает старт всему. Поэтому, этот месяц так благоприятен для составления планов и достижений в любых жизненных сферах.

Январь 2021 года пройдет под управлением Солнца. Эта планета олицетворяет силу, жизнь, уверенность и дает старт всему. Поэтому, этот месяц так благоприятен для составления планов и достижений в любых жизненных сферах.Неленитесь и не откладывайте все на потом, сейчас благоприятное время для новыхсвершений. А что ожидать в январе каждому знаку зодиака рассказывает .ОвенГлавная рекомендация гороскопа для Овнов в январе – бытьвнимательнее к своему здоровью. В первые дни января вы можете быть особенно уязвимы,поэтому бережнее относитесь к себе и проводите больше времени в тепле. МногиеОвны будут рваться поскорее выйти на работу, ваши стремления вполне обоснованы,ведь уже к середине месяца средств останется не так много, как хотелось бы. Но,всех денег вам все равно не заработать, поэтому вновь вспомните о своемздоровье, ментальном в том числе. Полностью в ритм вы войдете ближе к концумесяца, полные энергии и здоровья как у символа года – Быка.ТелецЯнварь-месяц благоприятен для смены работы и родадеятельности в целом. Многие Тельцы уже давно задумывались о глобальныхпеременах, и нужное время настало. Ваше руководство отнесется к такому решениюс пониманием, а вам пора расти дальше и приближаться к своим мечтам. Вашавторая половинка и родные тоже поддержат вас, вы можете не сомневаться вправильности своих решений и действий. Тельцы реализовываются через работу, вянваре вы как раз поймете важность своего предназначения.БлизнецыГороскоп на январь не рекомендует Близнецам приступать к глобальнымначинаниям раньше середины месяца. До второй половины января действительнолучше хорошенько отдохнуть. А если вы приступили к работе, то выполняйте еерасслабленно и без спешки. Вы в любом случае все успеете, а денег больше чемобычно, не заработаете. Месяц наиболее благоприятен для путешествий, встреч сродственниками и теми людьми, которых вы давно не видели. Коммуникации сокружающими зарядят вас энергией и оптимизмом, сделайте выбор в пользу живогообщения.РакВ январе Раки выйдут на новый уровень в обществе, длякого-то вы станете авторитетом, а для кого-то объектом обожания. Раки привыклибыть в центре внимания, поэтому популярность не вскружит вам голову и вы будетестремиться к завоеванию новых умов и сердец. В этом месяце вы будете особеннообщительны и инициативны, что уже отличит вас от социума, привыкшего жить всети в диджитал-эпоху. Гороскоп на январь уверяет, что Раки будут полны энергии,а порой – особенно любвеобильны. В этом нет ничего плохого, главное – неналомать дров, если вы состоите в отношениях.ЛевМесяц для Львов будет крайне удачным, ведь он пройдет подвлиянием их планеты-управителя – Солнца. Проводите отдых активно, а креализации новых идей приступайте незамедлительно, не дожидаясь лучших времен.В январе у Львов будет получаться многое, даже то, что ранее давалось с трудом,– обещает гороскоп на январь. Отношения со второй половинкой также будут процветать,вам пора задуматься о пополнении в семействе.ДеваЯнварь у Дев пройдет достаточно динамично, изменения ожидаютв первую очередь в работе. Вам будет немного непривычно от такой интенсивнойсмены событий, ведь Девы по своей природе интроверты. Месяц вообще принесет ваммного нового – как полезных знакомых, так и материальных ценностей. Гороскоп наянварь советует Девам не отказываться от предложений, которые они давно игнорировалии с инициативой воспринимать все новое.ВесыВесам в январе гороскоп рекомендует стать менее эгоистичнымии больше думать о других. Хорошая практика – заняться благотворительностью ипомогать нуждающимся, так вы почувствуете себя еще счастливее от свершенных добрыхдел и познаете на себе силу бумеранга. Стать более общительными и завести новыхдрузей вам тоже не помешает, в последнее время вы стали слишком замкнуты. Открытостьперед людьми поможет завести вам и новые счастливые отношения, – гласитгороскоп на январь.СкорпионВ январе 2021-го иммунитет Скорпионов станет еще крепче,впрочем, как и жизненная хватка в целом. Вам будут легко даваться задачинепосильные прежде, а многих трудностей вы вовсе не будете замечать. Вашхарактер станет тверже, и если окружение это не воспримет, то вам явно такиеотношения не ровня, вам необходимо двигаться дальше и найти новых людей поинтересам. Главный совет гороскопа на январь – не стоять на месте.СтрелецБлагоприятное время для построения бизнеса и запускастартапов, – заверяет гороскоп на январь. Для этих дел необходимы хорошие вложенияи помощь команды, поэтому подойдите ко всем вопросам обдуманно, а если нужно –заручитесь поддержкой компетентных профессионалов. Во второй половине месяцавозможны недопонимания с родственниками, вам лучше выбирать время для общения сними и постараться не вестись на провокации конфликтов.КозерогКозерогам гороскоп на январь рекомендует воздержаться отнеобдуманных и незапланированных действий, спонтанность ни к чему хорошему неприведет. В этом месяце вы сможете развить свои навыки, в первую очередь –деловые, они смогут сделать вашу жизнь более качественной уже в ближайшембудущем. Месяц благоприятен для обучения, новые знания дадутся вам легко, будьто иностранные языки, эзотерика, новая профессия или просто повышениеквалификации.ВодолейМесяц очень благоприятен для творческой реализации Водолеев,– гласит гороскоп на январь. Многим представителям этого знака зодиака творчествопоможет больше зарабатывать или вовсе сменить профессию и стиль жизни. Вамзахочется больше времени проводить в одиночестве, не отказывайте себе в этом ивнимательно слушайте свою интуицию. Если вы чувствуете, что текущие отношениязашли в тупик, то вам пора расстаться с партнером и открыто сказать об этом,чтобы не продолжать мучать себя.РыбыВ этом месяце Рыбам удастся разрешить проблемы, которыетяготили их долгое время, – предсказывает январский гороскоп. Несмотря на то,что месяц для Рыб будет эмоционально нестабильным, исход многих ситуаций будетв вашу пользу. Через многое вам сейчас просто необходимо пройти, чтобы вобозримом будущем жить лучше. Неожиданно, но в январе Рыб может захлестнутьслужебный роман.