В первый день 2021 года не так много желающих отслеживать статистику новых случаев заражения коронавирусом и тщательно изучать последние новости о ковиде. Тем не менее, приходится констатировать, что с уходом такого тяжелого 2020 года сама болезнь никуда не делась.

В первый день 2021 года не так много желающих отслеживать статистику новых случаев заражения коронавирусом и тщательно изучать последние новости о ковиде. Тем не менее, приходится констатировать, что с уходом такого тяжелого 2020 года сама болезнь никуда не делась.Весь 2020 год человечество отчаянно сражалось с эпидемией коронавируса. В какой-то момент возникла иллюзия, что болезнь отступила, однако с наступлением зимы надежды многих на избавление от пандемии разбились.В 2021 год люди приносят за собой и коронавирус. Однако теперь у человечества есть не только маски и перчатки вкупе с разнообразными мерами предостережения и запретами, но и вакцины. Именно массовая вакцинация поможет победить COVID-19, уверены эксперты.Коронавирус в МосквеЗаболели – 809 769Умерли – 11 209Выздоровели – 627 368Коронавирус в РоссииЗаболели – 3 159 297Умерли – 57 023Выздоровели – 2 554 340Коронавирус в миреЗаболели – 83 201 992Умерли – 1 815 521Выздоровели – 58 924 228