Певица Виктория Дайнеко поделилась рецептом вкусного лимонного тарта с меренгой.

Певица Виктория Дайнеко поделилась рецептом вкусного лимонного тарта с меренгой.Для любителейсладенького певица Виктория Дайнеко опубликовала подробный рецепт лимонноготарта с итальянской меренгой. Можно приготовить как классическую версию, так ибезглютеновую.ИнгредиентыДля теста260 грамм мукибез глютена (225 грамм пшеничной);100 грамм сливочногомасла;1 яйцо;80 грамм сахара;Щепотка соли.Для начинки1,5 чайной ложкикукурузного крахмала;12 миллилитровлимонного сока;10 грамм цедрылимона;4 желтка;60 граммсливочного масла.Для меренги4 яичных белка;200 граммсахарной пудры.Из кухоннойутвари Виктория Дайнеко использует глубокую миску, сотейник, форму для выпечкии миксер.Способ приготовленияВиктория Дайнеконачинает приготовление тарта с начинки. Поочередно она добавила ингредиенты всотейник, перемешала и поставила на медленный огонь. Смесь нужно довести до полногозагустения. После этого начинка отправляется в холодильник на несколько часов.Теперь времязаняться основой тарта. Виктория Дайнеко смешивает ингредиенты в миске, затемруками формирует шар. Миску с тестом нужно отправить в холодильник на паручасов, после чего раскатать между листами пергментной бумаги и выложить в формудля запекания. Виктория выставляет режим "только снизу" 210 градусови ставит основу выпекаться на 20-25 минут.Пока тестовыпекается, время готовить итальянскую меренгу. Сахар и белки нужно взбитьмиксером до плотных пиков.И финальный этап— сбор тарта. Виктория Дайнеко выкладывает начинку в основу из теста ипокрывает тарт меренгой. По желанию верхушку можно обжечь горелкой. Приятногоаппетита!