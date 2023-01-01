Наша жизнь давно превратилась в зазеркалье, в какую-то параллельную реальность, в сюр. И новогодние огоньки, которые федеральные каналы показали в Новогоднюю ночь – лучшее тому подтверждение.

Наша жизнь давно превратилась в зазеркалье, в какую-топараллельную реальность, в сюр. И новогодние "огоньки", которые федеральныеканалы показали в Новогоднюю ночь – лучшее тому подтверждение.Год назад, 31 декабря 2021 года, Первый каналпоказывал шоу "30 лет спустя". Тогда Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и МаксимГалкин представляли зрителям хиты 90-х. В этот раз там решили не изобретатьвелосипед и новогодний концерт назвали "20 лет спустя" – теперь чествоваликумиров начала 2000-х. Правда, уже без ставшего за год иноагентом мужаПугачевой, сделавшего опрометчивое заявление про спецоперацию Урганта и других,не блиставших патриотизмом звезд. Как писал Пушкин, "иных уж нет, а те –далече".Зато актуально и празднично смотрелся НиколайРасторгуев, который аккурат перед выступавшим на фоне военных президента спел:Мы наступаем по всемнаправлениямТанки, пехота, огонь артиллерииНас убивают, но мы выживаемИ снова в атаку себя мы бросаем.А сразу после бояКурантов и гимна грянул SHAMAN с песней не менее новогоднего настроения и содержания:Я русский,Я иду до конца.Я русский,Моя кровь от Отца.Я русский,И мне повезло.Я русский,Всему миру назло.После этого французскоеигристое на столе показалось многим кислятиной, а швейцарский сыр, который ещеможно у нас купить – гадостью, которую и в рот страшно взять.Правда, как связан SHAMAN c хитами двадцатилетней давности, осталось загадкой – он в "нулевых" еще в школу ходил. А вотЖанна Фриске и Михей связаны были напрямую. Но поскольку давно почили в Бозе,то на экране их заменили компьютерные герои какого-то нелепого по свой сутителешоу. Вместо умершего от инсульта и отрыва тромба Михея пел снеговик Няш. Аскончавшуюся от рака мозга Жанну Фриске заменили старухой Шапокляк. В обоихслучаях на экране мелькали крысы – видимо, намек, что покойники давно уже сталикормом для них.А вот Юрий Шатунов умер всего полгода назад, видимо, поэтому его решили не окружать пока крысами и делать компьютерным героем, а просто поставили в эфиркакую-то старую запись. Жаль только, что Иосифу Кобзону никакой роли в нынешнейновогодней ночи не досталось, не превратили его в рисованный персонаж.Хотя многие герои "Новогодней ночи" на Первом и без тоговыгляди актерами какого-то похабного мультфильма для взрослых – как-то обрюзгшиеЛариса Гузеева или Ева Польна.Певица Слава упорно меняла в песне "Одиночество" слово "сука" – на рифмованную "скуку", хотя и явно делала это через силу. Будь ее воля, она бы все на мат заменила. Триггеры Сталкер и Фантом затянули Belle иззнаменитого мюзикла, потом плясали джигиты, им на смену прилетела ЮлияПересильд, которая с борта МКС спела "Надежду" 1971 года.Вообще, вся новогодняя ночь на Первом больше напоминаладлинный трейлер снятого в космосе за 2 миллиарда рублей фильм "Вызов" сПересильд в главной роли. Часто, правда, прерываемого рекламой крупного банка –так надоевшей, что под утро 1 января хотелось немедленно закрыть там все счетаи забыть как страшный сон.На канале "Россия", впрочем, вечер тоже стал не слишкомпраздничным, несмотря на искусственное веселье, конфетти и лимонад в стаканах гостей.Судя по числу военных в студии могло показаться, что мы попали на концерт фронтовойсамодеятельности в блиндаже или окопе. SHAMAN и тут тряс дредами и затягивал духоподъемнуюпесню "Встанем":И бьетсясильнее в груди наша вечная память, между намиГерои России останутся внаших сердцахИ вспомним всех тех, кого вэтом огне потерялиКто шел умирать за свободу, ане за медали.Следом седобородый Газманов в окружении военных с передовой и под аплодисменты гостей изосвобожденных территорий запел:Украина и Крым,Беларусь и Молдова -Это моя страна!Душат границы -Без визы нельзя…Потом настала пора минутке юмора. Евгений Петросян так исыпал подсмотренными в Интернете остротами: "Нравится – не нравится, Россиярасширяется!", "Украинский борщ невозможно приготовить без российского газа","При кондитере Порошенко украинцам жилось несладко, а при комике Зеленскомживется несмешно". Конечно, сладко и смешно живется только когда в 77 лет стобой спит 34-летняя прелестница. Которую с ее потрясающими нарядами почему-то непозвали в "огонек". Видимо, места в студии не оказалось, ведь пригласили тудабойцов батальона "Спарта", которые между праздничными номерами рассказывали про "штурмпозиций противника" и призывали: "Жди, Запорожье,жди, Одесса, Харьков, жди!"Видимо, туда, в светлое будущее, и ехал на стоящем на местевелосипеде Стас Пьеха, которому в лицо сыпал искусственный снег.А вот София Ротару не ехала в этот раз никуда – новый год вРоссии прошел без Героя Украины. Прежде она всегда приезжала в начале декабря,чтобы и в "Песне года" сняться, и в "Огоньке" заодно. Но теперь певицанаходится по другую сторону баррикад. Поэтому ее суперхит "Червона Рута" отдалиТаисии Повалий – не пропадать же хорошей песне из-за антироссийской позиции "хуторянки".А вот Повалий хотя и Народная артистка Украины, но у нас, как говорится, давно своя вдоску.Живущую в Израиле Народную артистку Советского Союза АллуПугачеву соотечественники тоже предали анафеме. И ее хит "Любовь, похожая насон" на канале "Россия" отдали Полине Гагариной. Впрочем, петь плохо. В это жесамое время та же певица промяукала "Кукушку" группы "Кино" на Первомканале. Связь композиции 1991 года с концепцией программы, основанной нашлягерах 2000-х тоже осталась туманной.Впрочем, ближе к трем ночи, когда гражданам Богохранимойнадлежит быть пьяными и вдумчиво телевизор не смотреть, там все равно пошелповтор прошлогоднего новогоднего концерта. На "России", где и начался эфир начас позже, закончили петь и поднимать бокалы за победителей и процветание"освобожденных южных земель" часом позже, после чего пошла нарезка из"огоньков" прошлых лет. Правда, артисты там выглядели куда старее, чем сейчас.Стране оставалось спать, набираться терпения и сил всегонесколько – до новогодней "Песни года", где Ирина Аллегрова должна была поздравитьнарод патриотическим хитом:Возвращайтесь домой мальчики,Дома ждут и за вас все молятся,Просят помощи у всех ангелов,Уберечь сохранить и вернуть домой.Возвращайтесь домой, милые.Сердце сильно щемит за вас, любимые.Вы защитники нашей РодиныИ пусть хранит вас Господь.