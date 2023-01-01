Наша жизнь давно превратилась в зазеркалье, в какую-то
параллельную реальность, в сюр. И новогодние огоньки, которые федеральные
каналы показали в Новогоднюю ночь – лучшее тому подтверждение.
Наша жизнь давно превратилась в зазеркалье, в какую-то
параллельную реальность, в сюр. И новогодние "огоньки", которые федеральные
каналы показали в Новогоднюю ночь – лучшее тому подтверждение.
Год назад, 31 декабря 2021 года, Первый канал
показывал шоу "30 лет спустя". Тогда Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Максим
Галкин представляли зрителям хиты 90-х. В этот раз там решили не изобретать
велосипед и новогодний концерт назвали "20 лет спустя" – теперь чествовали
кумиров начала 2000-х. Правда, уже без ставшего за год иноагентом мужа
Пугачевой, сделавшего опрометчивое заявление про спецоперацию Урганта и других,
не блиставших патриотизмом звезд. Как писал Пушкин, "иных уж нет, а те –
далече".
Зато актуально и празднично смотрелся Николай
Расторгуев, который аккурат перед выступавшим на фоне военных президента спел:
Мы наступаем по всем
направлениям
Танки, пехота, огонь артиллерии
Нас убивают, но мы выживаем
И снова в атаку себя мы бросаем.
А сразу после боя
Курантов и гимна грянул SHAMAN с песней не менее новогоднего настроения и содержания:
Я русский,
Я иду до конца.
Я русский,
Моя кровь от Отца.
Я русский,
И мне повезло.
Я русский,
Всему миру назло.
После этого французское
игристое на столе показалось многим кислятиной, а швейцарский сыр, который еще
можно у нас купить – гадостью, которую и в рот страшно взять.
Правда, как связан SHAMAN c хитами двадцатилетней давности, осталось загадкой – он в "нулевых" еще в школу ходил. А вот
Жанна Фриске и Михей связаны были напрямую. Но поскольку давно почили в Бозе,
то на экране их заменили компьютерные герои какого-то нелепого по свой сути
телешоу. Вместо умершего от инсульта и отрыва тромба Михея пел снеговик Няш. А
скончавшуюся от рака мозга Жанну Фриске заменили старухой Шапокляк. В обоих
случаях на экране мелькали крысы – видимо, намек, что покойники давно уже стали
кормом для них.
А вот Юрий Шатунов умер всего полгода назад, видимо, поэтому его решили не окружать пока крысами и делать компьютерным героем, а просто поставили в эфир
какую-то старую запись. Жаль только, что Иосифу Кобзону никакой роли в нынешней
новогодней ночи не досталось, не превратили его в рисованный персонаж.
Хотя многие герои "Новогодней ночи" на Первом и без того
выгляди актерами какого-то похабного мультфильма для взрослых – как-то обрюзгшие
Лариса Гузеева или Ева Польна.
Певица Слава упорно меняла в песне "Одиночество" слово "сука" – на рифмованную "скуку", хотя и явно делала это через силу. Будь ее воля, она бы все на мат заменила. Триггеры Сталкер и Фантом затянули Belle из
знаменитого мюзикла, потом плясали джигиты, им на смену прилетела Юлия
Пересильд, которая с борта МКС спела "Надежду" 1971 года.
Вообще, вся новогодняя ночь на Первом больше напоминала
длинный трейлер снятого в космосе за 2 миллиарда рублей фильм "Вызов" с
Пересильд в главной роли. Часто, правда, прерываемого рекламой крупного банка –
так надоевшей, что под утро 1 января хотелось немедленно закрыть там все счета
и забыть как страшный сон.
На канале "Россия", впрочем, вечер тоже стал не слишком
праздничным, несмотря на искусственное веселье, конфетти и лимонад в стаканах гостей.
Судя по числу военных в студии могло показаться, что мы попали на концерт фронтовой
самодеятельности в блиндаже или окопе. SHAMAN и тут тряс дредами и затягивал духоподъемную
песню "Встанем":
И бьется
сильнее в груди наша вечная память, между нами
Герои России останутся в
наших сердцах
И вспомним всех тех, кого в
этом огне потеряли
Кто шел умирать за свободу, а
не за медали.
Следом седобородый Газманов в окружении военных с передовой и под аплодисменты гостей из
освобожденных территорий запел:
Украина и Крым,
Беларусь и Молдова -
Это моя страна!
Душат границы -
Без визы нельзя…
Потом настала пора минутке юмора. Евгений Петросян так и
сыпал подсмотренными в Интернете остротами: "Нравится – не нравится, Россия
расширяется!", "Украинский борщ невозможно приготовить без российского газа",
"При кондитере Порошенко украинцам жилось несладко, а при комике Зеленском
живется несмешно". Конечно, сладко и смешно живется только когда в 77 лет с
тобой спит 34-летняя прелестница. Которую с ее потрясающими нарядами почему-то не
позвали в "огонек". Видимо, места в студии не оказалось, ведь пригласили туда
бойцов батальона "Спарта", которые между праздничными номерами рассказывали про "штурм
позиций противника" и призывали: "Жди, Запорожье,
жди, Одесса, Харьков, жди!"
Видимо, туда, в светлое будущее, и ехал на стоящем на месте
велосипеде Стас Пьеха, которому в лицо сыпал искусственный снег.
А вот София Ротару не ехала в этот раз никуда – новый год в
России прошел без Героя Украины. Прежде она всегда приезжала в начале декабря,
чтобы и в "Песне года" сняться, и в "Огоньке" заодно. Но теперь певица
находится по другую сторону баррикад. Поэтому ее суперхит "Червона Рута" отдали
Таисии Повалий – не пропадать же хорошей песне из-за антироссийской позиции "хуторянки".
А вот Повалий хотя и Народная артистка Украины, но у нас, как говорится, давно своя в
доску.
Живущую в Израиле Народную артистку Советского Союза Аллу
Пугачеву соотечественники тоже предали анафеме. И ее хит "Любовь, похожая на
сон" на канале "Россия" отдали Полине Гагариной. Впрочем, петь плохо. В это же
самое время та же певица промяукала "Кукушку" группы "Кино" на Первом
канале. Связь композиции 1991 года с концепцией программы, основанной на
шлягерах 2000-х тоже осталась туманной.
Впрочем, ближе к трем ночи, когда гражданам Богохранимой
надлежит быть пьяными и вдумчиво телевизор не смотреть, там все равно пошел
повтор прошлогоднего новогоднего концерта. На "России", где и начался эфир на
час позже, закончили петь и поднимать бокалы за победителей и процветание
"освобожденных южных земель" часом позже, после чего пошла нарезка из
"огоньков" прошлых лет. Правда, артисты там выглядели куда старее, чем сейчас.
Стране оставалось спать, набираться терпения и сил всего
несколько – до новогодней "Песни года", где Ирина Аллегрова должна была поздравить
народ патриотическим хитом:
Возвращайтесь домой мальчики,
Дома ждут и за вас все молятся,
Просят помощи у всех ангелов,
Уберечь сохранить и вернуть домой.
Возвращайтесь домой, милые.
Сердце сильно щемит за вас, любимые.
Вы защитники нашей Родины
И пусть хранит вас Господь.